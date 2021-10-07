Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Eruoleague

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Eruoleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. İlk hafta Kızılyıldız'ı mağlup ederek turnuvaya iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve nasıl izleneceği merak konusu oldu. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 19:04
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | THY Eruoleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

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