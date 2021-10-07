Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (FB Euroleague maçı)

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (FB Euroleague maçı)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de tarih yazmak istiyor. Sezona Kızılyıldız galibiyeti ile başlayan Fenerbahe, zorlu Panathinaikos maçını da kazanarak rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan müsabakalarda Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetmiş, kendi evinde kazanmıştı. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 16:50
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (FB Euroleague maçı)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

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