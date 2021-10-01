Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, THY Euroleague 1. hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka Fenerbahçe taraftarları tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Final-four oynayamayan Fenerbahçe, bu sezon kupayı kazanmak istiyor ve turnuvaya galibiyet ile başlamak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 20:11
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek. Fenerbahçe Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Maçı beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

EUROLEAGUE'DE HEYECAN DORUKTA!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA