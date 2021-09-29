SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - THY Euroleague yönetiminden Covid-19 tedbirleri

THY Euroleague yönetimi, devam eden corona virüsü pandemisi nedeniyle müsabakaların öncesi ve sonrasında alınacak tedbirleri duyurdu. İşte o maddeler...

- Oyuncular, teknik kadro ve hakemlerin aşılarını tamamlamış olması istenecek.

- Covid-19 geçiren kişi, hastalık karantinası bittikten sonra 180 gün boyunca oyunlarda yer alabilecek.

- Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmeyen yetkililer, deplasman maçlarından 3 gün, iç saha maçlarından ise 2 gün önce PCR testi olacak.

- Ülkelerin getirdiği kısıtlamalardan dolayı rakip takım, söz konusu ülkeye gidemezse karşılaşma ertelenecek ya da tarafsız bir yere alınacak.

- Bir takım maç listesine Covid-19 nedeniyle 8'den az oyuncu yazarsa, karşılaşma ertelenecek.

- Normal sezonda herhangi bir maç en fazla 3 kez ertelenecek. Maksimum erteleme sayısına ulaşıldıktan sonra karşılaşmanın oynanmamasına sebep olan taraf 20-0 hükmen yenik sayılacak.

- Normal sezon askıya alınırsa, bir sonraki aşamaya son puan durumu baz alınarak geçilecek. Eksik maçı olan takımlar bu karşılaşmalarını tamamladıktan sonra son puan durumu ortaya çıkacak.