Yatırım zirveye çıkardı

İLK SEZONDA FİNAL
Anadolu Efes, yapılanmanın ilk sezonu olan 2018-2019'da Avrupa Ligi'nde final oynadı. Sezonu 4. bitiren lacivert-beyazlılar, çeyrek finalde Barcelona'ya 3-2 üstünlük kurdu. Fenerbahçe'yi yenen Efes, finalde karşı karşıya geldiği Rusya'nın CSKA'ya mağlup olarak sezonu ikinci tamamladı.
PANDEMİYE TAKILDI
2019-2020 sezonu, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı. Lacivert-beyazlı takım, ligde normal sezonun 28 haftalık bölümünü 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider geçti. Anadolu Efes'in şampiyonluğun en büyük adayı gösterildiği sezon, Kovid-19 salgını sebebiyle 28. haftanın ardından sonlandırıldı.
SONUNDA OLDU
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde son iki sezonda çok yaklaştığı kupaya bu sezon kavuştu. Normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, çeyrek finalde Real Madrid'i 3-2 ile geçti. Final Four'da ise önce CSKA'yı daha sonra Barcelona'yı deviren Ergin Ataman'ın öğrencileri, yapılanma sonunda kupayı aldı.