Harika ikili: Larkin-Micic

Anadolu Efes'in elde ettiği şampiyonlukta Vasilije Micic ile Shane Larkin büyük rol oynadı. Avrupa Ligi'nde normal sezonun ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Micic, forma giydiği 40 karşılaşmada 16,7 sayı, 4,9 asist ve 2,6 ribaunt ortalamayla oynadı. Sırp basketbolcu, serbest atışlarda yüzde 86,5, iki sayılık atışlarda ise yüzde 56,3 isabet oranıyla mücadele etti. Larkin ise görev aldığı 35 karşılaşmada 15,1 sayı, 4,1 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları tutturdu. Larkin, serbest atışlarda yüzde 86,2, iki sayılık atışlarda yüzde 51,4 ve üç sayılık atışlarda yüzde 39,2 isabet oranıyla oynadı. İki oyuncu aynı zamanda Barcelona karşısında en değerli oyuncu ödülünün sahibi ödülünü de paylaştı.