Haberler THY EuroLeague Harika ikili: Larkin-Micic

Harika ikili: -

'in elde ettiği şampiyonlukta ile büyük rol oynadı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Harika ikili: Larkin-Micic
'in elde ettiği şampiyonlukta ile büyük rol oynadı. 'nde normal sezonun ve 'in en değerli oyuncusu seçilen , forma giydiği 40 karşılaşmada 16,7 sayı, 4,9 asist ve 2,6 ribaunt ortalamayla oynadı. Sırp basketbolcu, serbest atışlarda yüzde 86,5, iki sayılık atışlarda ise yüzde 56,3 isabet oranıyla mücadele etti. ise görev aldığı 35 karşılaşmada 15,1 sayı, 4,1 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları tutturdu. Larkin, serbest atışlarda yüzde 86,2, iki sayılık atışlarda yüzde 51,4 ve üç sayılık atışlarda yüzde 39,2 isabet oranıyla oynadı. İki oyuncu aynı zamanda karşısında en değerli oyuncu ödülünün sahibi ödülünü de paylaştı.
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