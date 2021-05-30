Anadolu Efes şampiyonluk aşkına! O sene bu sene

Turkish Airlines Euroleague'nde sezonun en büyüğü bugün belli oluyor. Almanya'nın Köln kentindeki Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNAL

Turkish Airlines Euroleague tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes,üst üste ikinci kez final oynayacak. Organizasyonda, 2018-2019'da finale yükselen mavi-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamlamıştı. Daha önce Aydın Örs yönetiminde 1996'da Koraç Kupası'nı alan Anadolu Efes, ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Temsilcimiz, kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

24. KEZ RAKİPLER

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

2'DE 2 YAPTIK

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

KUPAYI GETİRECEK

Turkısh Aırlınes Euroleague'ndeki final öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman, tartışılan Larkin'e güvenini dile getirdi. Ataman, "Final maçı için iddialı konuşan Ataman, "Kazanmanın yolunu şu veya bu şekilde mutlaka buluyoruz. Larkin CSKA karşısında belki çok fazla sayı atmadı ama şuna eminim, Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi" ifadelerini kullandı. Barcelona koçu Jasikevicius ise, "Oyun planımıza sadık kalmamız ve oyun planımızı sahaya yansıtmamız lazım" açıklamasında bulundu.

ATAMAN SAYESİNDE!

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ve Barcelona'lı Pau Gasol de toplantıya katıldı. Larkin, "Ergin Ataman, bana müthiş bir özgürlük verdi. Şu an olduğum oyuncu haline gelmemde destek oldu. Umarım şampiyon olacağız" dedi. Gasol ise, Efes ile karşılaşma şansı yakaladıkları için heyecanlı olduklarını ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

KOLEKSİYONU TAMAMLAYACAK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kendi kariyeri açısından da dev bir maça çımıyor. Turkish Airlines Euroleague'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak. Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

UNVAN PEŞİNDE

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de Turkish Airlines Euroleague'ni kazanan 3. başantrenör olacak. Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

AVRUPA'DA 10. KUPA OLACAK

Lacıvert-beyazlıler, kulüpler bazında bir numaralı kupayı kazanması halinde, en büyük başarılardan birine imza atacak. Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

FİNALE NASIL GELDİLER

HARİKA BİR SEZON

Anadolu Efes ile Barcelona bu sezon geçirdikleri harika sezonu kupayla bitirmek istiyor. Normal sezonu 22 galibiyetle 4'üncü bitiren mavi-lacivertliler ile 24 galibiyetle ilk sırayı alan İspanyol devi, çeyrek finalde zorlu rakiplerle karşılaştı.

MADRID'İ GEÇTİK

Çeyrek finalde Real Madrid'le eşleşen Anadolu Efes, ilk iki maçı kazanarak seriyi bitirme noktasına getirmişti. Ardından durum 2-2'ye gelse de temsilcimiz, son maçta 88-83 kazanarak Final Four'a kaldı. CSKA'yı da deviren mavi-lacivertliler, üst üste 2. kez final oynama hakkı kazandı.

ZENIT'E ŞANS YOK

Turkish Airlines Euroleague çeyrek finalinde Zenit Petersburg'la eşleşen Barcelona, seride geri düşse de daha sonra durumu 2-1'e getirdi. 4. maçı Zenit kazanırken; son karşılaşmada ağırlığını koyan Barça, 79-53'lük zaferle Final Four'a kaldı. Milan'ı son saniyede yenerek finalde Efes'in rakibi oldu.

CSKA-MILAN

Turkish Airlines Euroleague'nde yarı finalde kaybeden iki ekip, 3.'lük maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes'e mağlup olan CSKA Moskova ile Barcelona'ya son saniyede mağlup olan AX Armani Exchange Milan bugün final öncesinde kozlarını paylaşacak. 18.30'da başlayacak 3.'lük müsabakası beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.