Haberler THY EuroLeague CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI

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'nın kentinde düzenlenen Final Four'da heyecan başladı. Turnuvadaki temsilcimiz , Rus ekibi ile karşı karşıya geliyor. 'ın öğrencileri karşılaşmayı kazandığı takdirde finale çıkacak. Zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:58 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:10
CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI

'in favorilerinden gösterilen , Final Four'da ile karşı karşıya geliyor.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES | CANLI

1. Periyot oynanıyor: 11-19

CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu 'in CSKA Moskova ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

YENERSE FİNALDE

Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan - maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. arenasındaki 726. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. -02 sezonundan itibaren katıldığı 'de ise 478. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.

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