THY EuroLeague'in favorilerinden gösterilen Anadolu Efes, Final Four'da CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES | CANLI

1. Periyot oynanıyor: 11-19

CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

YENERSE FİNALDE

Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 478. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.