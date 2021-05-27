Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan şampiyonluk sözleri!

Başantrenörü 'dan şampiyonluk sözleri!

THY 'de heyecanı başladı. ile karşılaşacak olan 'te başantrenör düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:59
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan şampiyonluk sözleri!
Başantrenörü , öncesinde açıklamalarda bulundu.

Motive olduklarını kaydeden deneyimli antrenör, "Şu anda bulunduğumuz yer bana göre, 'nın en önemli, en saygın basketbol takımlarından biri haline geldik. Öncelikle Final Four'u bir kupayla taçlandırırız, böyle de devam edecektir umarım." dedi.

Bu sezon kazanmak için her şeye sahip olduklarını söyleyen Ataman, "'da finale çıktığımızda, bir sene önce 'in sonuncu takımıydık ve Final Four'a sürpriz kalmıştık, bir adım daha geçip 'yi yenip final oynadık. Finali de son 2 dakikada kaybettik. Son 2 sezondur EuroLeague'in en iyi oynayan takımıyız, biz bu Final Four'a şampiyon olmaya gidiyoruz, inşallah Allah bize yardım eder." ifadelerini kullandı.
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