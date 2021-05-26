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Son dakika spor haberleri: 'in yıldızı Vasilije 'de MVP seçildi!

'in yıldız basketbolcusu Vasilije , THY 'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Taraftarlar, medya mensupları ve ilk kez başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda Micic, bu büyük ödülü kazanan isim oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:22
Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic EuroLeague'de MVP seçildi!

THY 'de 2020-21 normal sezonunun MVP'si 'ten Vasilije oldu. EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncu Ödülü, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı 'e gitti. Taraftarlar, medya mensupları ve ilk kez başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda Micic, bu büyük ödülü kazanan isim oldu.

Micic, 16.3 sayı ortalaması ile bu alanda sezonu 4. sırada bitirirken 4.8 asist ile de bu alanda 9. sırayı aldı. İki istatistik alanında da ilk 10'da yer alan 3 oyuncudan biri olmayı başardı. Verimlilik puanında da 17 ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.


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