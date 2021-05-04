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'de ile beraber Final-Four'a yükselen takımlar belli oldu

play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Final-Four bileti kapan takımlar belli oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
THY EuroLeague'de Andaolu Efes ile beraber Final-Four'a yükselen takımlar belli oldu

play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dörtlü Final eşleşmeleri de belli oldu.

Play-off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi 'e 3-2 üstünlük kuran , yarı finalde Rusya temsilcisi ile eşleşti.

Çeyrek finalde Zenit'i eleyen Barcelona ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan, yarı finalde rakip oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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