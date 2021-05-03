Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Dörtlü Final için Real Madrid karşısında! | THY Avrupa Ligi

Dörtlü Final için karşısında! |

Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın 'nın takımını ağırlayacak. Real Madrid'in 2-2 eşitliği sağladığı seride kazanan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00
Anadolu Efes Dörtlü Final için Real Madrid karşısında! | THY Avrupa Ligi

Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın 'nın takımını ağırlayacak.

'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

İki takım, 'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 725. MAÇ

Anadolu Efes, yarın kupalarında 725. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı.



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