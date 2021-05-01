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'de haftanın MVP'si Clyburn

'de play-off heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Moskova'ya elenirken, ise ile 5. maça çıkacak. 'nde MVP de belli oldu. Haftanın en iyi oyuncusu CSKA'dan Clyburn seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:04
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Clyburn

Moskova'nın 'li basketbolcusu , 'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serilerinin 3 ve 4. maçlarındaki en yüksek verimlilik puanına (38) sahip Clyburn, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

30 yaşındaki basketbolcu, 'yu 85-68 yenerek seriyi 3-0 kazandıkları karşılaşmada 9'da 5 üçlük isabetiyle 34 sayı ve 7 ribaunt üretti. Clyburn, verimlilik puanı, sayı ve üç sayılık basket bakımından kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

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