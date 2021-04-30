Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Vesely'ye EuroLeague'den para cezası!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli 'ye 'den para cezası!

THY çeyrek final serisinin 3. maçında ile karşılaşan 'nda Çek pivot Jan , maçın hakemlerine yönelik itirazları nedeniyle 4500 euro para cezası aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 15:09
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Vesely'ye EuroLeague'den para cezası!

'nın Çek pivotu Jan , ile karşılaştıkları üçüncü maçının hakemlerine yönelik itirazları nedeniyle 4500 euro para cezası aldı.

organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak Vesely'nin hakemlere saygısız davranması gösterildi.

Vesely, CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek elendikleri karşılaşmanın 3. çeyreğinde 5 faulle oyun dışı kalmasının ardından hakemlere itirazını sürdürmüştü.

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