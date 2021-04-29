Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

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Euroleague play-off turu ilk iki maçında rakibi 'i farklı mağlup eden , kaybettiği 3. maç sonrasında ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz maçı kazanırsa Final-Four'a kalacak. Zorlu maçın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:48
Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

( Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oluyor.

'ın ekibi, iç saha avantajını kullanarak serinin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmış, 3. maçta ise rakibine boyun eğmişti.

CANLI SKOR

REAL MADRID 36- 47 ANADOLU EFES

(DEVRE ARASI)

Devre arası: : 36-47 Anadolu Efes
1. periyot sonucu: Real Madrid: 19-13 Anadolu Efes

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'da oynanan karşılaşma TSİ 22:00'de başladı ve ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 35 mücadelenin 24'ünü ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

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