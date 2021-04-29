Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor.
Ergin Ataman'ın ekibi, iç saha avantajını kullanarak serinin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmış, 3. maçta ise rakibine boyun eğmişti.
CANLI SKOR
REAL MADRID 36- 47 ANADOLU EFES
(DEVRE ARASI)
Devre arası: Real Madrid: 36-47 Anadolu Efes
1. periyot sonucu: Real Madrid: 19-13 Anadolu Efes
REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wizink Center'da oynanan karşılaşma TSİ 22:00'de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 35 mücadelenin 24'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.