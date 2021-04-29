Real Madrid - Anadolu Efes: 82-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu.
Ergin Ataman'ın ekibi, rakibine 82-76 yenildi ve seride durum 2-2'ye geldi.
Maç sonucu: Real Madrid: 82-76 Anadolu Efes
3. periyot sonucu: Real Madrid: 57-66 Anadolu Efes
Devre arası: Real Madrid: 36-47 Anadolu Efes
1. periyot sonucu: Real Madrid: 19-13 Anadolu Efes
AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 36 mücadelenin 26'sını İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.