Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Anadolu Efes: 82-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 82-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Euroleague play-off turu ilk iki maçında rakibi 'i farklı mağlup eden , kaybettiği 3. maç sonrasında ile karşı karşıya geldi. Maçı uzun süre üstün götüren temsilcimiz son periyotta rakibinin etkili oyununa engel olmadı ve karşılaşma 82-76 biterek seride durum 2-2'ye geldi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 00:10
Real Madrid - Anadolu Efes: 82-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

( Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oldu.

'ın ekibi, rakibine 82-76 yenildi ve seride durum 2-2'ye geldi.

Maç sonucu: Real Madrid: 82-76 Anadolu Efes
3. periyot sonucu: : 57-66 Anadolu Efes
Devre arası: Real Madrid: 36-47 Anadolu Efes
1. periyot sonucu: Real Madrid: 19-13 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 36 mücadelenin 26'sını ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

SON DAKİKA