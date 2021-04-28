Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI

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Euroleague play-off serisi 3. maçında temsilcimiz , sahasında Rus ekibi ile karşı karşıya geliyor. Serinin ilk iki maçında da rakibini son periyotlarda elinden kaçıran sarı-lacivertliler rakibini yenerek Final-Four umudunu devam ettirmek istiyor. Karşılaşmanın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:44 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 21:00
Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI

, THY play-off 3. maçında ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA: 22-10

(1. periyot oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Beko CSKA Moskova maçı saat 20.45'den itibaren beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN TAMAM YA DA DEVAM MAÇI!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında CSKA Moskova'yı ağırlıyor.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, bu akşamki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya geliyor. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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