Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off 3. maçında CSKA Moskova ile kozlarını paylaşıyor.

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FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA: 22-10

(1. periyot oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı saat 20.45'den itibaren beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN TAMAM YA DA DEVAM MAÇI!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında CSKA Moskova'yı ağırlıyor.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, bu akşamki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya geliyor. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.