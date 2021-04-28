CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

HEDEF GALİBİYET!

Sarı-lacivertliler, yarınki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor. Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.