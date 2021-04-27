Real Madrid - Anadolu Efes: 80-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 3. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Ergin Ataman'ın ekibi zorlu rakibine 80-76 boyun eğdi. Bu skorla durum seride 2-1'e geldi.

1. periyot sonucu: REAL MADRID 15-15 ANADOLU EFES

İlk yarı sonucu: REAL MADRID 28-38 ANADOLU EFES

3. periyot sonucu: REAL MADRID 48-58 ANADOLU EFES

Maç sonucu: REAL MADRID 80-76 ANADOLU EFES

AVRUPA KUPALARINDA 723. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 müsabakada 255 galibiyet ve 220 yenilgi yaşadı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 34 mücadelenin 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.