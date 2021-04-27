Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Anadolu Efes: 80-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 80-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 3. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oldu. Ergin Ataman'ın ekibi zorlu rakibine 80-76 boyun eğdi. Bu skorla durum seride 2-1'e geldi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 21:48
Real Madrid - Anadolu Efes: 80-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 3. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oldu. Ergin Ataman'ın ekibi zorlu rakibine 80-76 boyun eğdi. Bu skorla durum seride 2-1'e geldi.

1. periyot sonucu: REAL MADRID 15-15 ANADOLU EFES
İlk yarı sonucu: REAL MADRID 28-38 ANADOLU EFES
3. periyot sonucu: REAL MADRID 48-58 ANADOLU EFES
Maç sonucu: REAL MADRID 80-76 ANADOLU EFES

AVRUPA KUPALARINDA 723. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 müsabakada 255 galibiyet ve 220 yenilgi yaşadı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 34 mücadelenin 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

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