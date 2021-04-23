CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko | CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.
CSKA MOSKOVA 50-42 FENERBAHÇE BEKO
(DEVRE ARASI)
1. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 23-23 FENERBAHÇE BEKO
İlk yarı sonucu CSKA MOSKOVA 50-42 FENERBAHÇE BEKO
CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasındaki müsabaka saat 20.00'den itibaren beIN Sports Haber ve Bein Sports 3 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.
Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, corona virüs (Covid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.
Öte yandan iki takım, Euroleague'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.