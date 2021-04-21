CSKA Moskova Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında CSKA Moskova karşısına çıkıyor. Son 5 final-four'a katılarak büyük bir başarı elden temsilcimiz, Rusya'da galibiyet arıyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...



CANLI SKOR



CSKA MOSKOVA - 15



FENERBAHÇE BEKO - 13



(1. PERİYOT OYNANIYOR)

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Rusya'da oynanan CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:



23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)