Haberler THY EuroLeague CSKA Moskova Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe maçı CANLI

, play-off ilk maçında Rusya'da ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz ilk maçtan avantajı kapmak istiyor. CSKA - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:01 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:12
CSKA Moskova Fenerbahçe maçı CANLI

, play-off ilk maçında karşısına çıkıyor. Son 5 final-four'a katılarak büyük bir başarı elden temsilcimiz, Rusya'da galibiyet arıyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

CSKA MOSKOVA - 15

FENERBAHÇE BEKO - 13

(1. PERİYOT OYNANIYOR)

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Rusya'da oynanan CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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