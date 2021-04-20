Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

Play-off çeyrek final serisi ilk maçında sahsında 'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 14:55 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 14:56
Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi ilk maçında temsilcisi 'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 20 Nisan Salı günü saat 20.00'de 'te canlı yayınlanacak.

kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

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