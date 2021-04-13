Haberler THY EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

THY 'nde ile 'nun play-off maç programı belli oldu

Basketbol THY 'nde play-off oynamaya hak kazanan ile 'nun maç programı belli oldu. galibiyete ulaşacak ekiplerin 'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 10:55 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 10:55
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Basketbol THY 'nde play-off oynamaya hak kazanan ile 'nun maç programı belli oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin 'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki temsilcisi ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü 'da yapacak.

Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki ekibi 'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

Anadolu Efes'in maç programı:

20 Nisan Salı:

20.00 Anadolu Efes-Real

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Fenerbahçe Beko'nun maç programı:

21 Nisan Çarşamba:

20.00 CSKA -Fenerbahçe Beko

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)


SON DAKİKA