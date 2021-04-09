Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague Play-Off'taki rakipleri belli oldu!

THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimizden Anadolu Efes normal sezonu 3. sırada bitirirken Fenerbahçe Beko ise 7. sırada tamamladı. Son hafta karşılaşmaları sonrası play-off'ta Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşirken Fenerbahçe Beko, Rusya'dan CSKA Moskova ile kozlarını paylaşacak.
Play-off eşleşmeleri büyük oranda belli olurken 12 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Zenit - Panathinaikos erteleme maçında son bilet sahibini bulacak.
İşte tüm eşleşmeler...
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
Olimpia Milano - Bayern Münih
Barcelona - Valencia (Zenit)