Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague Play-Off'taki rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberleri: ve 'nun Play-Off'taki rakipleri belli oldu!

Play-off eşleşmeleri büyük oranda belli oldu. Temsilcilerimizden , İspanya ekibi ile ise 'dan ile karşılaşacak. 2 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan - Panathinaikos erteleme maçında son bilet sahibini bulacak. İşte eşleşmeler...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 23:56 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 00:03
Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague Play-Off'taki rakipleri belli oldu!

'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimizden normal sezonu 3. sırada bitirirken ise 7. sırada tamamladı. Son hafta karşılaşmaları sonrası play-off'ta Anadolu Efes, ekibi ile eşleşirken Fenerbahçe Beko, 'dan ile kozlarını paylaşacak.

Play-off eşleşmeleri büyük oranda belli olurken 12 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan - Panathinaikos erteleme maçında son bilet sahibini bulacak.

İşte tüm eşleşmeler...
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
Olimpia Milano - Bayern Münih
Barcelona - (Zenit)

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