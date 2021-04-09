Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano - Anadolu Efes | CANLI

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THY 'de normal sezon tamamlanıyor. Temsilcimiz 3. sırada bitirmeyi garantilediği normal sezonun son maçında ile 'da karşılaşıyor. Günün sonuçlarına göre iki temsilcimiz Anadolu Efes ve 'nun play-off turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor. Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 21:55
Olimpia Milano - Anadolu Efes | CANLI

THY 'de normal sezon tamamlanıyor. Temsilcimiz 3. sırada bitirmeyi garantilediği sezonun son maçında ile 'da karşılaşıyor.

Günün sonuçlarına göre EuroLeague'deki iki temsilcimiz Anadolu Efes ve 'nun play-off turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor.

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçının skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

Olimpia Milano 21-15 Anadolu Efes (1. periyot oynanıyor)

Normal sezonda play-off'a kalmayı geçtiğimiz haftalarda garantileyen Anadolu Efes, 22 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. ise 20 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, 'nde oynadığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 72-69 mağlup olmuştu.

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