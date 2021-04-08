Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 34. hafta mçaında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam Ülker Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı kaybeden temsilcimiz bu akşam iç sahada Real Madrid'i yenmesi halinde, diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'in yarın akşam İtalya'da AX Armani Exchange Milan'ı yenmesini bekleyecek.

Anadolu Efes rakibine üstünlük kurması halinde Fenerbahçe Beko sezonu 4. sırada tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını elde edecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı bu akşam saat 20:45'te oynanacak. Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports 3 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MAÇA DAİR BİLGİLER

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, bu akşam kazanması ve Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan'a (İtalya) üstünlük kurması durumunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi takım avantajını elde edecek.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

İki takım arasında 10. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

JAN VESELY SAKAT

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.