Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberi: Beko - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberi: 'in 34. haftasında temsilcimiz Beko, sahasında 'i ağırlayacak. THY Euroleague'in bitimine iki hafta kala play-off'a kalmayı garantileyen , karşısında galibiyeti hedefleyecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:46
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 34. hafta mçaında temsilcimiz Beko, bu akşam 'nda 'i ağırlayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı kaybeden temsilcimiz bu akşam iç sahada 'i yenmesi halinde, diğer Türk temsilcisi 'in yarın akşam 'da 'ı yenmesini bekleyecek.

Anadolu Efes rakibine üstünlük kurması halinde sezonu 4. sırada tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını elde edecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı bu akşam saat 20:45'te oynanacak. 'nda oynanacak olan mücadele ekranından naklen yayınlanacak.

MAÇA DAİR BİLGİLER

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, bu akşam kazanması ve Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan'a (İtalya) üstünlük kurması durumunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi takım avantajını elde edecek.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan temsilcisi 'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

İki takım arasında 10. haftada 'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, 'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

JAN VESELY SAKAT

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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