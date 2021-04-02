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BAL-KES’in gözü derbide

33. hafta maçında play-off'a katılmaya hak kazanan temsilcimiz sahasında ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:08 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:44
BAL-KES’in gözü derbide

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'de 33. hafta maçında sahasında zirvede yer alan Barcelonayı konuk ediyor.

F.BAHÇE BEKO 42-47 BARCELONA

İLK YARI SONUCU: F.BAHÇE BEKO 42-47

1. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 25-26 BARCELONA

THY Euroleague' de üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda çıktığı son 17 müsabakada 15 galibiyet aldı. Barcelona ise son 10 maçının 7'sini kazandı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Beko, 5. sırada yer alıyor. temsilcisi, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

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