Haberler THY EuroLeague Baskonia - Anadolu Efes: 101-111 (MAÇ SONUCU) | THY EuroLeague

- : 101-111 (MAÇ SONUCU) |

'deki temsilcilerimizden , 33. haftada konuk olduğu ekibi 'yı, normal süresi 92-92 tamamlanan maçta uzatma periyodundaki etkili oyunuyla 111-101 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 'de 22. galibiyetini alıp ilk 4 yolunda önemli bir avantaj elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:59 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 22:55
Baskonia - Anadolu Efes: 101-111 (MAÇ SONUCU) | THY EuroLeague

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında deplasmanda ekibi TD Systems 'yı uzatma sonunda 111-101 mağlup etti.

Play-off'lara katılmayı önceden garantileyen Anadolu , Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başladı ve ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda üçüncü periyot 65-63 konuk ekip Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın normal süresi ise 92-92 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul temsilcisi, skor avantajını iyi kullanarak karşılaşmayı 111-101 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Anadolu Efes, organizasyonda 22. galibiyetine uzanırken, ise 15. mağlubiyetini aldı.

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