Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 32. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes, 3. sırada bulunuyor. 18 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan Real Madrid ise 7. basamakta bulunuyor. Turkish Airlines Euroleague'de 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta ise Panathinaikos'u evinde 85-65 mağlup etti. Real Madrid ise son maçında Fransa temsilcisi ASVEL'e deplasmanda 74-71 üstünlük kurdu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu.

ANADOLU EFES PLAY-OFF BİLETİ NASIL ALIR?

Turkish Airlines Euroleague'de bu sezon 20 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Anadolu Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyecek ve play-off oynamaya hak kazanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes'in Real Madrid'e yenilmesi halinde de normal sezonun bitimine 2 maç kala play-off'u garantileme şansı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ayrıca İspanyol temsilcileri TD Systems Baskonia ile Valencia'nın rakiplerine mağlup olması halinde yine play-off oynama hakkı elde edecek.

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Euroleague tarafından "haftanın maçı" seçilen ve Wizink Center'da oynanacak olan karşılaşma 30 Mart Salı günü TSİ 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 718. MAÇ

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.