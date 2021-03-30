Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 32. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk oluyor.

İLK YARI SONUCU: REAL MADRİD 42-41 ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU: REAL MADRİD 20-20 ANADOLU EFES

718. maçına çıktı

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.