Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

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32. hafta maçında , 'e konuk oluyor. Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes zorlu rakibini yenip çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 20:42
Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

, 'in 32. haftasında temsilcisi 'e konuk oluyor.

İLK YARI SONUCU: REAL MADRİD 42-41 ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU: REAL MADRİD 20-20 ANADOLU EFES

718. maçına çıktı

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda -2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

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