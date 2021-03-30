Real Madrid - Anadolu Efes: 83-108 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkish Airlines Euroleague 32. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Temsilcimiz zorlu rakibini 83-108 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes EuroLeague'deki galibiyet sayısını 21'e çıkardı.

718. MAÇINA ÇIKTI

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

MAÇ SONUCU: REAL MADRID 83-108 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 64-76 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: REAL MADRID 42-41 ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 20-20 ANADOLU EFES