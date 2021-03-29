Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk olacak

Son dakika spor haberleri: Beko Bayern 'e konuk olacak

, 'nin 32. haftasında 30 Mart Salı günü ekibi Bayern 'e konuk olacak. Münih kentindeki 'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:43
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk olacak

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 müsabakada 14 galibiyet aldı. Bayern ise son 10 maçının 7'sini kazanmayı başardı.

Bu sezon kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Beko, haftaya averajla 6. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerle galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan ise 32. hafta öncesinde 5. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin 4. haftasında 'da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanmıştı.

ile Bayern Münih, 'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 8 maçın 6'sını Fenerbahçe, 2'sini ise Bayern Münih üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da , Bayern Münih'te ise , yarın forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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