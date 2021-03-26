Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'a ile karşılaşıyor.

EuroLeague'deki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe Beko ,son 13 maçında aldığı 11 galibiyetle, büyük bir başarıya imza attı.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU | Olympiakos 11-20 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU | Olympiakos 27-43 Fenerbahçe Beko

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Atina'da oynanan Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat 22.00'de başladı ve beIN Sports HD3'den canlı olarak yayınlanıyor.