Haberler THY EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI

- | CANLI

'in 31. haftasında temsilcimiz , deplasmanda 'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:58 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:40
Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI

'in 31. haftasında temsilcimiz , deplasmanda 'a ile karşılaşıyor.

'deki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe Beko ,son 13 maçında aldığı 11 galibiyetle, büyük bir başarıya imza attı.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU | Olympiakos 11-20 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU | Olympiakos 27-43 Fenerbahçe Beko

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

'da oynanan maçı saat 22.00'de başladı ve 'den canlı olarak yayınlanıyor.

SON DAKİKA