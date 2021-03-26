Haberler THY EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 71-76 (MAÇ SONUCU ÖZET)

- : 71-76 (MAÇ SONUCU ÖZET)

'in 31. haftasında temsilcimiz , deplasmanda 'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler zorlu rakibini 71-76 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 18 sayı ile maçın en skorer ismi olmayı başardı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:58 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:20
Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 71-76 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında , deplasmanda Yunanistan temsilcisi 'u 76-71 mağlup etti.

Başkent 'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.

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