Anadolu Efes - Panathinaikos maçı CANLI

Anadolu Efes, THY EuroLeague 31. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Opap takımını konuk ediyor. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih kjarşısında sona eren lacivert-beyazlılar, play-off şansı mucizelere kalan rakibini devirip ilk 4 yolunda avantaj sağlamak istiyor.

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ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS: 22-17 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı beIN Sports Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ERGİN ATAMAN CEZALI

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bayern Münih maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetiyor.

AVRUPA'DA 717. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı. Efes, EuroLeague'de ise 468 maçta 250 galibiyet elde ederken, 218 de parkeden mağlup ayrıldı.