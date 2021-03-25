Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos maçı CANLI

- maçı CANLI

'deki temsilcilerimizden , 31. hafta maçında 'u konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar, ilk 4 yolunda büyük önem taşıyan maçta hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelenin canlı skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 20:27 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 20:46
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı CANLI

, 31. hafta maçında 'ın takımını konuk ediyor. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta kjarşısında sona eren lacivert-beyazlılar, play-off şansı mucizelere kalan rakibini devirip ilk 4 yolunda avantaj sağlamak istiyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS: 22-17 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı beIN Sports Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ERGİN ATAMAN CEZALI

Anadolu 'te başantrenör , Bayern Münih maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach karşısında benchteki yerini alamadı. Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetiyor.

AVRUPA'DA 717. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla kupalarında 717. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı. Efes, 'de ise 468 maçta 250 galibiyet elde ederken, 218 de parkeden mağlup ayrıldı.

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