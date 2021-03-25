Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos: 85-65 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

- : 85-65 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

'deki temsilcilerimizden , 31. hafta maçında 'u konuk etti. Lacivert-beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 85-65 kazanarak 20. galibiyetine imza attı. 'te başantrenör , cezası nedeniyle takımın başında yer almadı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 20:27 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:58
Anadolu Efes - Panathinaikos: 85-65 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Basketbol THY Ligi'nin 31. haftasında , normal sezonun son iç saha maçında konuk ettiği ekibi 'u 20 sayı farkla 85-65 yendi.

Ev sahibi takım, bu sonuçla 20. galibiyetini aldı. Yunanistan temsilcisi ise 19. kez mağlup oldu.

Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu , 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Tempolu devam eden mücadelenin ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar, Panathinaikos önünde 24-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyodu 43-33 önde bitirerek soyunma odasına 10 sayılık avantajla gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Dunston'la üst üste basketler bularak farkı koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 60-49 üstün girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-65 kazandı.

Öte yandan, geçen hafta oynanan maçının sonunda "Hakemlere yönelik hareketi" gerekçesiyle Avrupa Ligi organizasyonun 1 maç ceza verdiği Anadolu Efes Başantrenörü 'ın yerine, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök lacivert-beyazlı takımın başında yer aldı.

Ergin Ataman ise mücadeleyi locadan takip etti.

- Anadolu Efes'ten anlamlı çağrı

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında giydiği formalarda Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'na dikkati çekti.

Lacivert-beyazlı ekip, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla evrensel bir çağrıda bulundu.

Küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes, toplamda 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'na formasında yer vererek herkesi harekete geçmeye çağırdı.

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