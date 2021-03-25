Anadolu Efes - Panathinaikos: 85-65 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ilk 4 yolunda büyük önem taşıyan maçta hata yapmadı. Lacivert-beyazlılar 31. haftada ağırladığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 85-65 mağlup etti.
Efes bu sonuçla son 10 maçta 9'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetine imza attı.
ERGİN ATAMAN'SIZ KAZANDI
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bayern Münih maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetti.