Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos: 85-65 (MAÇ SONUCU)

- : 85-65 (MAÇ SONUCU)

'deki temsilcilerimizden , 31. hafta maçında 'u konuk etti. Lacivert-beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 85-65 kazanarak 20. galibiyetine imza attı. 'te başantrenör , cezası nedeniyle takımın başında yer almadı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 20:27 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:17
Anadolu Efes - Panathinaikos: 85-65 (MAÇ SONUCU)

, 'de ilk 4 yolunda büyük önem taşıyan maçta hata yapmadı. Lacivert-beyazlılar 31. haftada ağırladığı Yunan ekibi 'u 85-65 mağlup etti.

bu sonuçla son 10 maçta 9'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetine imza attı.

ERGİN ATAMAN'SIZ KAZANDI

Anadolu Efes'te başantrenör , maçının sonunda hakemlere verdiği tepki nedeniyle 1 maç men cezası almıştı. Tecrübeli coach Panathinaikos karşısında benchteki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden Ataman'ın yerine yardımcı antrenör Yakup Sekizkök takımı yönetti.

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