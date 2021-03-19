Bayern Münih Anadolu Efes maçı CANLI

Basketbol THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oluyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
BAYERN MUNIH: 21
ANADOLU EFES: 23
(1. PERİYOT)
BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Bayern Münih Anadolu Efes karşılaşması saat 22:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanıyor.
ANADOLU EFES'İN 717. MAÇI
Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.