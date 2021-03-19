Haberler THY EuroLeague Bayern Münih Anadolu Efes maçı CANLI

maçı CANLI

'in 30. haftasında , Almanya'da ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, EuroLeague'de çıktığı son 12 karşılaşmada 11 galibiyet alarak büyük bir çıkışa geçmişti. Bayern Münih - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:25 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:50
Bayern Münih Anadolu Efes maçı CANLI

Basketbol THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında , Alman ekibi 'e konuk oluyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

BAYERN MUNIH: 21

ANADOLU EFES: 23

(1. PERİYOT)

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Anadolu Efes karşılaşması saat 22:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN 717. MAÇI

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

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