Bayern Münih Anadolu Efes: 80-79 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 30. hafasında Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Maci beyazlılar, mücadeleden 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın 1. periyodu Anadolu Efes'in 23-18'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2. periyot 46-37'lik üstünlükle sonuçlandı. 3. periyotta üstün oyununa devam eden Anadolu Efes, bu çeyreği 63-59'luk üstünlükle sonlandırırken, son periyotta rakibine direnemedi ve maçtan 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 7. sırada kendine yer buldu.