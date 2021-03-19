Haberler THY EuroLeague Bayern Münih Anadolu Efes: 80-79 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

: 80-79 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

'in 30. haftasında temsilcimiz , Almanya'da 'in konuğu oldu. Anadolu Efes mücadeleden 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı. Bayern Münih - Anadolu Efes maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:25 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 00:52
Bayern Münih Anadolu Efes: 80-79 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

, 'in 30. hafasında Almanya'da ile karşı karşıya geldi. Maci beyazlılar, mücadeleden 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın 1. periyodu Anadolu Efes'in 23-18'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2. periyot 46-37'lik üstünlükle sonuçlandı. 3. periyotta üstün oyununa devam eden Anadolu Efes, bu çeyreği 63-59'luk üstünlükle sonlandırırken, son periyotta rakibine direnemedi ve maçtan 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 7. sırada kendine yer buldu.

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