Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas | CANLI

- Kaunas | CANLI

'in 30. hafta maçında evinde Kaunas'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 20:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:48
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas | CANLI

'nin 30. haftasında temsilcimiz evinde ekibi Kaunas ile karşı karşıya geliyor.

1. PERİYOT OYNANIYOR | Fenerbahçe Beko 54-36 Zalgiris Kaunas

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 45-26 Zalgiris Kaunas

1. PERİYOT SONUCU | Fenerbahçe Beko 28-18 Zalgiris Kaunas

FENERBAHÇE BEKO ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

'in 30. hafta maçında Beko ile maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ İSTATİSTİĞİ

Euroleague'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya averajla 7. sırada girdi. Yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Zalgiris ise 11. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Euroleague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de ile , Zalgiris'te ise ,

forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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