Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas | CANLI

EuroLeague'nin 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor.

1. PERİYOT OYNANIYOR | Fenerbahçe Beko 54-36 Zalgiris Kaunas

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 45-26 Zalgiris Kaunas

1. PERİYOT SONUCU | Fenerbahçe Beko 28-18 Zalgiris Kaunas

FENERBAHÇE BEKO ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague'in 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ İSTATİSTİĞİ

Euroleague'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya averajla 7. sırada girdi. Yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Zalgiris ise 11. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Euroleague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Edgaras Ulanovas ile Alex Perez, Zalgiris'te ise Joffrey Lauvergne,

forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.