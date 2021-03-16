Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes: 66-90 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

: 66-90 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

erteleme maçında temsilcimiz deplasmanda ekibi ile karşı karşıya geldi. Mücadele Anadolu Efes'in 66-90'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:21
Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes: 66-90 | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

erteleme maçında temsilcimiz , 'de 'e konuk oldu. Mücadele Anadolu Efes'in 90-66'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

1. periyot Anadolu Efes'in 22-15'lik üstünlüğü ile sona ererken, 2. periyot yine Anadolu Efes'in 47-31'lik galibiyeti ile sonuçlandı. 3. periyotta vites yükselten temsilcimiz bu çeyrekten de 71-47'lik üstünlükle ayrıldı ve mücadele, Anadolu EFes'in 66-90'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Anadolu Efes THY EuroLeague'de 2. sırada kendine yer buldu.

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