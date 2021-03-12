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Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, koç Igor Kokoskov yönetiminde 'de büyük bir ivme yakalarken, gözünü final-foura dikti. Sarı lacivertliler, Euroleague'in 29. haftasında 'in konuğu oluyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:52 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:36
Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY 'in 29. haftasında 12 Mart Cuma günüdeplasmanda İspanya'nın takımıyla karşılaşıyor

VALENCIA BASKET - 28

FENERBAHÇE BEKO - 28

(2. PERİYOT)

La Fonteta Salonu'nda oynanan karşılaşma TSİ 23.00'de başladı.

Ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel'i mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.

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