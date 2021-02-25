Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberleri: THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi! Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya

Son dakika spor haberleri: 'nde Türk derbisi! ile karşı karşıya

'nin 26. haftası, Türk derbisine sahne olacak. sahasında 'i konuk edecek. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:12
Son dakika spor haberleri: THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi! Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya

'in 26. haftasında , 'i konuk edecek. 'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

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