Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı CANLI

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 25. hafta maçında evinde Alba Berlin'i konuk ediyor. Ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan da zaferle ayrılarak seriyi 10 maça taşımak istiyor. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe 6. sırada bulunuyor. Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 24-22 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 28-26 (2. PERİYOT OYNANIYOR)

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.