Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı CANLI

Beko - maçı CANLI

, verilen 1 haftalık aranın ardından yeniden devam ediyor. Temsilcilerimizden Beko, 25. hafta maçında evinde ekibi 'i ağırlıyor. Oynadığı son 9 karşılaşmayı kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak play-off yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 20:44 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 21:11
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı CANLI

'deki temsilcilerimizden Beko, 25. hafta maçında evinde 'i konuk ediyor. Ligde 9 maçtır bileği bükülmeyen sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan da zaferle ayrılarak seriyi 10 maça taşımak istiyor. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe 6. sırada bulunuyor. ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 24-22 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 28-26 (2. PERİYOT OYNANIYOR)

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ile Alba Berlin'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

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