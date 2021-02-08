Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belli oldu

'de ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belli oldu

'de corona virüsü nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:06
THY EuroLeague'de ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belli oldu

Basketbol 'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ekibi , 6. haftanın erteleme müsabakasında 'ın takımıyla 17 Şubat Çarşamba günü, 5. haftanın erteleme maçında ise temsilcisi ile 22 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak. İki mücadele de TSİ 20.00'de başlayacak.

temsilcisi ile ekibi arasındaki 24. haftanın erteleme maçı ise 23 Şubat Salı günü TSİ 21.00'de oynanacak.

SON DAKİKA