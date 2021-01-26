Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı Maccabi Playtika Tel Aviv'i 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine imza attı.

İlk periyodu 21-17 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta da üstünlüğü elinde bulunduran Kanarya, final periyoduna giderken farkı 7'ye çıkardı: 60-53.

Son çeyrekte de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda 12'nci galibiyetini elde edip, play-off yarışına tutundu.

2 maç sonra kaybeden İsrail ekibi ise 12. mağlubiyetini aldı.

VESELY 18 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'da maçı 18 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Jan Vesely galibiyette başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca De Colo 16, Peirre de 15 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu. Maccabi'de ise Elijah Bryant 18 sayıyla mücadele etti.