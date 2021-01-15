Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | CANLI

THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 20. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin canlı skor takibi ve tüm detaylarına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...



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1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-12 Panathinaikos

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki karşılaşma 20.00'da başladı ve Bein Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.