Haberler THY EuroLeague İspanya'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi

'daki yoğun kar yağışı nedeniyle - maçı ertelendi

19. haftasında bu akşam oynanması gereken - mts maçı 'deki kötü hava şartlarından ve ulaşım sorunundan dolayı ertelendi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:05
İspanya'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi

'de hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından dolayı pistlerin karla kaplı olduğu havaalanındaki ulaşım sorunu, Real-Madrid- mts maçının ertelenmesine neden oldu.

organizasyonundan yapılan açıklamada, "Kızılyıldız kafilesinin uçağı, cuma gününden bu yana 'da görülen olağan dışı iklim şartlarından dolayı yetkililer tarafından uçuş izni verilmediğinden kalkmamıştır. , etkilenen takımlarla birlikte, televizyon yayın hakkı sahiplerinin uygunluğuna göre yeni bir maç planlaması için en iyi seçenekleri değerlendirecektir." denildi.

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