Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

Euroleague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'na Alba Berlin'i konuk ediyor.

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ANADOLU EFES - 42

ALBA BERLIN - 47

(3. PERİYOT)



Anadolu Efes ilk 5'i böyle açıkladı;











MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesi 20.30'da başladı. Maç, beIN Haber'den canlı yayınlanıyor.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 457. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet ve 216 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 102-80 mağlup etmiş, Alba Berlin ise İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına evinde 85-73 yenilmişti. Euroleague'de 18. haftanın ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 11. sırada, Alba Berlin ise yedi galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.