Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

- maçı CANLI

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden , evinde 'in konuğu oluyor. Anadolu Efes ve Alba Berlin arasında oynanan son karşılaşmayı temsilcimiz 93-72 kazanmıştı. Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 19:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:30
Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

Euroleague'in 18. haftasında temsilcimiz , Sinan Erdem Spor Salonu'na 'i konuk ediyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - 42

ALBA BERLIN - 47

(3. PERİYOT)

Anadolu Efes ilk 5'i böyle açıkladı;





MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesi 20.30'da başladı. Maç, beIN Haber'den canlı yayınlanıyor.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı 'de ise 457. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet ve 216 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 102-80 mağlup etmiş, Alba Berlin ise İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına evinde 85-73 yenilmişti. Euroleague'de 18. haftanın ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 11. sırada, Alba Berlin ise yedi galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

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