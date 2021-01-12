Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

Euroleague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'na Alba Berlin'i konuk ediyor.
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ANADOLU EFES - 42
ALBA BERLIN - 47
(3. PERİYOT)
Anadolu Efes ilk 5'i böyle açıkladı;
MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesi 20.30'da başladı. Maç, beIN Haber'den canlı yayınlanıyor.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 457. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet ve 216 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 102-80 mağlup etmiş, Alba Berlin ise İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına evinde 85-73 yenilmişti. Euroleague'de 18. haftanın ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 11. sırada, Alba Berlin ise yedi galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.