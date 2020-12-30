Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk ediyor.

EuroLeague'de yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden Fenerbahçe, 14. sırada yer alıyor.

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2. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 17-19 ASVEL

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 15-19 ASVEL

F.BAHÇE BEKO ÇIKIŞ PEŞİNDE

son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.