Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI

Beko - | CANLI

Beko 'in 17. haftasında 'nın takımını konuk ediyor. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Carlos Peluga () hakem üçlüsü yönetiyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:44 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:07
Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI

Beko, 17. hafta maçında temsilcisi 'i konuk ediyor.

EuroLeague'de yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden Fenerbahçe, 14. sırada yer alıyor.

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2. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 17-19 ASVEL

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 15-19 ASVEL

F.BAHÇE BEKO ÇIKIŞ PEŞİNDE

son olarak 'ın takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

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